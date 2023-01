Trasloco classi della Masi nell’ex Centro Pmi, gli alunni della media tornano a scuola il 16 gennaio: il sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura

Il sindaco ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda per consentire il trasferimento temporaneo degli alunni della scuola media presso l’ex Centro Servizi.

Per le scuole primarie “Mazzetti” di via Pianodardine e “De Amicis” di piazza Vittorio Veneto chiusura solo nella giornata di sabato 7 gennaio per eseguire la sanificazione straordinaria dei locali.

Per la scuola secondaria di primo grado “Masi” di via Pianodardine invece, interessata dal trasloco presso i nuovi locali di via San Lorenzo, per consentirne la demolizione e ricostruzione del vecchio istituto, porte chiuse dal 7 fino al 14 gennaio incluso per garantire «nella massima sicurezza le operazioni di trasloco degli arredi scolastici, delle attrezzature didattiche ed informatiche ed ogni attività volta a rendere funzionale la nuova sede di via San Lorenzo».