Notte bianca per l’HappyFania, i commercianti di via Roma provano a bissare il successo di dicembre

Bissare il successo di “Shopping in Christmas”, l’evento di dicembre che ha richiamato migliaia di persone in città. L’Associazione Commercianti di via Roma, col patrocinio del Comune, oggi ci riprova con “HappyFania” una seconda giornata intera e Notte Bianca ricca di appuntamenti ed eventi lungo la strada dello shopping cittadino.

«Dopo il grande successo del 18 dicembre l’associazione commercianti di via Roma si tuffa nella chiusura di tutte le festività natalizie. Domani (oggi ndr.) 6 gennaio ci sarà Happyfania giornata ricca di appuntamenti con street food, animazione per i più piccoli, artisti di strada, giostrine, musica, villaggio delle befana, i falconieri dell’ Irno, e soprattutto tante promozioni delle attività commerciali in occasione dei saldi – illustrano i presidenti dell’associazione Mimmo Caronia e Generoso Sole -. Il consiglio direttivo ringrazia tutti gli associati per la fiducia che ci viene data, in particolare un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale ,ma soprattutto un grazie all’assessore al Commercio Gianna Parziale, al vice sindaco Mimmo Landi e al sindaco Paolo Spagnuolo che ci hanno dato fiducia sin da subito, da quando ad inizio ottobre abbiamo presentato il nostro programma. Gli stessi hanno colto il nostro appello e quindi siamo stati da “sprono” per creare un gran bel Natale, targato città di Atripalda. Un ringraziamento anche alla delegata Maria Fasano per la collaborazione con la Protezione civile, al comandante della Polizia municipale e al comando della stazione carabinieri di Atripalda. Grazie a tutti .

L’evento si terrà dalle ore undici di mattina fino alle 22 di sera con orario continuato dei negozi, eventi, musica, stand enogastronomici, animazione e altro. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera tra street food, musica dal vivo, trenino, artisti di strada e animazione per bambini.

Un’occasione per godere anche dei saldi invernali. L’assessore comunale con delega al Commercio, Gianna Parziale dichiara: «E’ noto che la nostra città ha sempre vantato una forte vocazione commerciale. Per consolidare la sinergia tra comune e operatori del commercio l’Amministrazione ha messo in atto un programma ricco di iniziative volte a favorire lo sviluppo e il rilancio del commercio locale. A tal proposito domani (oggi ndr.) a via Roma sarà replicata la giornata di apertura no stop con intrattenimento, degustazioni e tanto divertimento».

A partire dalle ore 11 via Roma si trasformerà in un’isola pedonale ricca di intrattenimento e stand gastronomici. Un’occasione sostenuta dall’Amministrazione per promuovere la diffusione del brand “Atripalda città del commercio”. Tante le attività di intrattenimento previste: animazione mattutina con gonfiabili per i bambini; postazione game Active; I falconieri dell’Irno; Esposizione auto “Team Radiobordello” stand gastronomici aperti a pranzo; Il trono della befana, con dolcetti, bolle e palloncini; Il teatrino; La baby dance; La befana dance; Trampoliere; Sputafuoco; Giocolieri e musica con l’esibizione di dj.