Daniela Mastroberardino eletta presidente nazionale de “Le Donne del Vino”

Dopo sette anni di presidenza, Donatella Cinelli Colombini cede il testimone dell’Associazione nazionale Le donne del vino. Il passaggio del simbolico campanello con la nuova presidente Daniela Mastroberardino (azienda Terredora a Montefusco, Avellino), segna l’apertura di un’altra pagina per questo gruppo, nato nel 1988, che rappresenta l’enologia italiana al femminile.

“È tempo di guardare avanti – è il commento di Mastroberardino – senza dimenticare questi quasi 35 anni di eredità che ci vengono consegnati e che sono frutto del lavoro di tutte noi donne del vino, ma, in particolare, delle presidenti che mi hanno preceduto”.

Il futuro si annuncia in continuità con quanto fatto finora e basato sui contenuti e sulle attività proposti in questi anni: cultura e promozione, formazione, presenza sui temi che interessano il settore vino, internazionalizzazione. “Sono certa – sottolinea la neo presidente – che avremo anche la capacità di rinnovarci: non c’è continuità senza un pizzico di discontinuità”.

Al suo fianco siederanno la vicepresidente vicaria Francesca Poggio (Piemonte), e le vicepresidenti Marianna Cardone (Puglia) e Paola Longo (Lombardia). Completano il Cda che resterà in carica per il triennio 2023-2025: Marilisa Allegrini (Veneto), Pia Donata Berlucchi (Lombardia), Antonella Cantarutti (Friuli Venezia Giulia), Cristiana Cirielli (Friuli Venezia Giulia), Carolin Martino (Basilicata), Dominique Marzotto (Sicilia), Antonietta Mazzeo (Emilia Romagna), Jenny Vian Gomez (Abruzzo). Nel collegio dei probiviri, siedono Michela Guadagno (Campania), Elena Tessari (Veneto), Romina Togn (Trentino Alto Adige).