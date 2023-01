Nell’ex mattatoio in via Ferrovia un “Polo informativo e formativo per la Raccolta differenziata”.

Il Comune di Avellino ha trasmesso al Ministero gli elaborati del progetto esecutivo che prevede il recupero dell’ex sede del mattatoio comunale di via Ferrovia destinato ad ospitare il “Polo informativo e formativo per la Raccolta differenziata”. Circa 9 milioni l’investimento con i fondi del PNRR. Il programma parte dalla riqualificazione dell’intera area dell’ex mattatoio, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria e da Atripalda. Negli oltre 5mila metri quadri di struttura e piazzale verranno allestiti spazi attrezzati per l’attività formativa e di ricerca, con aule per workshop e convegni, ma anche laboratori per il monitoraggio ambientale, in particolare delle matrici ambientali con riferimento ad acqua, suolo e aria.