Stroncato da un malore sulla Variante mentre è alla guida dell’auto

Stroncato a 66 anni da un infarto fulminante mentre è alla guida della sua auto. Tragedia ad ora di pranzo lungo la Variante Sette bis, in territorio di Atripalda, all’altezza dell’uscita per il centro. L’uomo, del ’56 e originario di Aquilonia, era intento a guidare la propria auto, una Ford Focus, quando improvvisamente è stato colto da malore. Il 66enne si stava muovendo in auto in direzione del casello autostradale di Avellino Est.

Fortunatamente è riuscito a fermare la propria automobile sulla corsia di sorpasso senza creare alcuno danno ad altri veicoli in transito in quel momento. Si è così scongiurata un’ulteriore tragedia.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme da alcuni automobilisti che stavano sul luogo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Atripalda e un’ambulanza del servizio del 118 della Confraternita della Misericordia di Atripalda. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ai medici del 118 non è restato che constatare il decesso dell’uomo.

La salma è stata, dopo i rilievi del caso effettuati dai medici e dalle forze dell’ordine, consegnata ai familiari per consentire le esequie.