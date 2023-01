Nuove aule per la scuola media Masi, parla la dirigente scolastica Ambrosone: «possiamo sentirci soddisfatti per la soluzione»

«La soluzione scelta dall’amministrazione per ospitare le aule della scuola media Masi non compete a me, ma sono dell’Ente locale che ha ritenuto essere la soluzione migliore. Però, onestamente, visitando gli ambienti, possiamo sentirci anche soddisfatti».

A parlare è la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ”De Amicis-Masi” di Atripalda Antonella Ambrosone dopo il sopralluogo congiunto avuto l’altra mattina con il sindaco Paolo Spagnuolo, l’amministrazione e i tecnici comunali prima della consegna delle nuove aule presso l’ex Centro Pmi di via San Lorenzo. Un trasferimento temporaneo che interesserà oltre 350 bambini, docenti e personale Ata. La ripresa delle lezioni per gli alunni della media “Masi” è fissata per lunedì 16 gennaio.

Una soluzione che soddisfa la dirigente dell’istituto «anche perché non è una sistemazione definitiva, ma si tratta di tre anni, trentasei mesi. E’ comunque una sistemazione provvisoria».

«Con il sopralluogo congiunto abbiamo fatto un giro per le aule. Il lavoro è più o meno completo. Mancano ancora piccole cose – prosegue la dirigente scolastica -. Abbiamo iniziato il trasloco delle Lim, con la sistemazione all’interno delle aule. Ultimi passaggi necessari proprio al trasferimento, che tranno imprevisti, in modo che la scuola possa essere aperta per lunedì sedici gennaio, così come previsto dal sindaco».