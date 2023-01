Buona la prima per la riapertura della media Masi nelle nuove aule dell’ex Centro Pmi: lì’appello del sindaco ai genitori

«Stamattina è andato tutto bene, secondo le previsioni. Ovviamente c’è stata una pioggia incessante di dieci minuti nel momento topico dell’entrata tre le otto meno dieci e le otto e cinque minuti». Esordio positivo per la ripresa delle lezioni per gli alunni della media “Masi” nelle nuove aule ubicate al primo piano dell’ex centro Pmi di via San Lorenzo. Una ripresa delle lezioni sotto la pioggia ma che soddisfa il sindaco Paolo Spagnuolo. Non si sono registrate grosse criticità nel primo appuntamento, con gli alunni accompagnati dai genitori già dalle 7.30 in attesa del suono della prima campanella delle 8.

Il capoclasse ha accompagnato gli alunni nell’atrio d’ingresso dove ad attenderli vi erano i professori che li hanno condotti nelle rispettive classi, illustrando il percorso da fare per l’ingresso e l’uscita, l’ubicazione dei servizi igienici e dell’auditorium. Tutto ok anche per l’ascensore. Qualcuno ha chiesto anche di spegnere i riscaldamenti per il troppo caldo nella struttura. Il primo cittadino rivolge però un appello: «invito i genitori e coloro i quali non parcheggiano l’auto per accompagnare i figli alla Masi, di fermarli in prossimità del percorso pedonale di via San Lorenzo che è stato creato in maniera apposita per consentire ai ragazzi di arrivare dinanzi all’ingresso scolastico in sicurezza. Lì non solo è prevista la fermata del bus ma è preferibile che si fermino anche i genitori. E’ inutile che entrino nel parcheggio per accompagnare con l’auto i figli davanti all’ingresso perché attraverso quel percorso pedonale da via San Lorenzo i bambini arrivano dopo dieci metri a scuola».

Ciò infatti ha creato code e traffico lungo via San Lorenzo che ha richiesto l’intervento dei vigili urbani e degli ausiliari al traffico.

«Non solo è una perdita di tempo per i genitori che poi debbono riuscire dal parcheggio ma si crea inutilmente un po’ più di traffico – prosegue Spagnuolo -. E’ un invito perché è comodissima quella passerella. Chi accompagna i figli e desidera attendere l’ingresso allora tranquillamente entri nel parcheggio dove c’è tanto spazio e parcheggi l’auto. Chi invece si vuole limitare ad accompagnarli in prossimità della scuola e andare via, è inutile che entri con l’auto nel parcheggio per transitare davanti all’ingresso, ma può fermarsi tranquillamente dove c’è l’accesso pedonale da via San Lorenzo, che poi percorrendo a piedi dieci metri si arriva all’ingresso della scuola. Altrimenti si alimenta il traffico inutilmente».

Dopo l’ingresso degli alunni e l’avvio delle lezioni, al piano terra ieri si è montato anche un tappeto. Al primo piano sarà collocato anche un altro spazio office.