Liceo De Caprariis di Atripalda, al via alla Provincia la procedura di affidamento dei lavori per l’ampliamento dell’istituto

Al via la procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di ampliamento del liceo scientifico statale “V. De Caprariis“ di Atripalda.

A disposizione ci sono oltre 617mila euro stanziati dalla Provincia di Avellino, fondi che consentiranno di far fronte all’incremento di iscrizioni registrate dall’istituto atripaldese di via Appia negli ultimi anni.

La procedura aperta che ha preso il via con la pubblicazione del bando sull’albo pretorio di Palazzo Caracciolo, guidato dal presidente Rino Buonopane, punta a realizzare nuovi ambienti nell’immobile sede del liceo scientifico atripaldese. Il tempo utile per ultimare i lavori, compresi nell’appalto che è costituito da un unico lotto, è pari a 305 giorni decorrenti dalla data di consegna.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lavori di ampliamento illustrati lo scorso anno in Consiglio comunale tematico chiamato ad approvare un’istanza di permesso di costruire in deroga sui fondi stanziati dall’amministrazione Biancardi.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in via Appia che ospiterà otto nuove classi, due ampie aule per ogni piano.

Il parlamentino cittadino approvò, da un punto di vista urbanistico, l’intervento di ampliamento del liceo atripaldese, proposto dalla Provincia di Avellino.

Un finanziamento incassato dalla precedente amministrazione a guida dell’ex sindaco Geppino Spagnuolo che aveva evidenziato la necessità di avere più spazi per un istituto di secondo grado in continua crescita.

Il nuovo corpo di aule che sarà realizzato, in aderenza all’esistente edificio scolastico, vedrà otto nuove classi ampliando così gli spazi dell’offerta formativa. In più il Comune ha alienato alla Provincia circa 150 mq di terreno esterno all’ingresso, perché oltre all’ampliamento ci sarà anche una modifica dello spazio d’ingresso alla scuola, separando la parte carrabile da quella pedonale, garantendo un miglioramento dell’accesso in sicurezza alla struttura scolastica.