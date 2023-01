Nuovo presidente all’associazione di mutua assistenza “L’Indipendente”

«È la mia prima presidenza e mi impegnerò per far sì che l’associazione vada sempre a migliorare. Speriamo di fare qualcosa di buono per Atripalda».

A parlare è Generoso Tirone eletto nuovo presidente dell’associazione di mutua assistenza “L’Indipendente”. Nei giorni scorsi, a conclusione del triennio 2020/22, si è riunita l’assemblea ordinaria che oltre ad approvare le relazioni del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed il Bilancio conto consuntivo, ha provveduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione per il triennio 2023-2024-2025.

«Erano scaduti i tre anni e bisogna rinnovar le cariche – prosegue Tirone -. È stata presentata sola una lista di sette elementi».

Sia le relazioni che il bilancio sono stati approvati all’unanimità. quindi, si è proceduto alla votazione del nuovo consiglio di amministrazione, composto da sette nominativi, come disposto dallo Statuto sociale recentemente approvato in occasione dell’assemblea straordinaria. Per alzata di mano, all’unanimità, è stata proclamata eletta l’unica lista presentata. I sette consiglieri eletti, riunitisi successivamente, hanno all’unanimità provveduto alla ripartizione degli incarichi. Pertanto, il nuovo consiglio di amministrazione risulta così composto: presidente Generoso Tirone; vice presidente Antonio Iandoli; segretario Luigi Parziale; tesoriere Antonio Dente; delega al cimitero per Michele Leone; consigliere tecnico Giuseppe Perrino; consigliere collaboratore Fernando Cucciniello. Riserve in lista Mario Brogna, Claudio Giliberti e Franco Iantosca mentre come organo di controllo è stato designato Giuseppe Candella.

Tirone succede nella guida dell’associazione al presidente del consiglio comunale Francesco Mazzariello, dimessosi dopo le amministrative con l’elezione in consiglio comunale.

Proprio all’associazione toccherà la realizzazione di 132 nuovi loculi al cimitero.

Il Consiglio comunale a fine anno ha infatti approvato la convenzione aggiuntiva al contratto di concessione di area cimiteriale proprio alla società di mutua assistenza “L’Indipendente” per l’ampliamento dei loculi cimiteriali. Un progetto per realizzare 132 nuovi loculi. La struttura cimiteriale di via Manfredi-Pianodardine è ormai satura visto anche l’impossibilità di reperire ulteriori terreni su cui edificare perché le aree circostanti, rientranti nel parco archeologico di Abellinum, sono vincolate dalla Soprintendenza. Nelle aree retrostanti al cimitero infatti è ubicata la Domus romana e l’Università degli Studi di Salerno sta effettuando nuove campagne di scavo in base ad un accordo sottoscritto due anni fa con Comune e Soprintendenza.

«I 132 loculi saranno realizzati all’interno della seconda cappella – conclude il neo presidente Tirone -. Tutto quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto ora attendiamo l’esito della delibera dell’amministrazione comunale».

Proprio sulla questione In Consiglio comunale si è registrato uno scontro tra maggioranza ed opposizione. Il punto infatti ha ottenuto il via libera con il voto della sola maggioranza e quello contrario del gruppo d’opposizione “Atripalda Futura” e l’astensione del gruppo “Atripalda Bene Comune”.