Wifi gratuito all’interno della villa comunale “Don Giuseppe Diana e del Municipio

«Avevamo promesso in campagna elettorale una città più smart e più a misura di giovani e famiglie. Ecco un altro importante tassello di questo percorso: finalmente il wi.fi gratuito. Atripalda attiva». Ad annunciare la nuova rete Wi-fi pubblica gratuita, con un post sulla propria pagina di Facebook, è il sindaco Paolo Spagnuolo.

Il comune del Sabato è entrato a far parte della rete nazionale di accesso gratuito ad internet grazie al progetto “Piazza Wi-Fi Italia”.

Per poter connettersi gratuitamente alla rete occorrerà scaricare l’app “Wifi Italia” e registrarsi seguendo l’apposita procedura. Almeno in questa prima fase, sarà possibile collegarsi agli hotspot pubblici individuati dalla segnaletica presente all’interno della villa comunale “Don Giuseppe Diana e del Municipio.

Il consigliere con delega alla Digitalizzazione e Smart City, il capogruppo di maggioranza Andrea Montuori commenta: «Si tratta di un primo passo per riportare la città al passo con gli altri comuni italiani. Come Amministrazione comunale siamo molto sensibili a questo tipo di iniziative, per questo motivo il progetto verrà allargato ad ulteriori zone della nostra Atripalda».