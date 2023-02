Solidarietà, un container di aiuti umanitari da Atripalda con destinazione Senegal

Un container di aiuti umanitari con destinazione Senegal. Partirà venerdì mattina da Salerno con destinazione Dakar un container carico di materiale edile, attrezzature sanitarie e suppellettili. Il tutto nel segno della beneficenza. All’interno ci sono le donazioni per completare il poliambulatorio medico che l’associazione di volontariato “Avellino per il Mondo Onlus”, guidata dal presidente Marco Cillo, sta realizzando nella regione Kolda a supporto di decine di villaggi per restituire dignità e il diritto alla salute a migliaia di persone.

«Il progetto parte nel gennaio del 2022 con la consegna della prima ambulanza – racconta Elvira Napoletano, responsabile del progetto –. Dopo il primo viaggio in Senegal mi sono resa conto che non bastava solo l’ambulanza ma occorreva un presidio sanitario in loco. Per cui abbiamo iniziato a costruire due padiglioni, di medicina generale e ginecologia. In seguito verrà costruito un terzo padiglione per il reparto di pediatria. Attualmente abbiamo un container caricato giorni fa ad Atripalda con all’interno materiali edili, impianti elettrici, sanitari, letti e materassi per l’ospedale. Ma anche giocattoli per bambini e tutto quello che può servire non solo per la parte medica ma per dare sollievo anche alle popolazioni e soprattutto ai bambini. Il container partirà il giorno dieci febbraio da Salerno verso Dakar. Poi di lì sarà trasferito a Kolda. Sarò personalmente io a presidiare tutte le operazioni di recupero del carico dal porto e del suo trasferimento al villaggio. Partirò da qui il16 febbraio e il 17 sarò a Dakar».

Un progetto umanitario che vede impegnate tante persone e la Caritas «ringrazio Pantaleone Dentice per il sociale e Giuseppe Ventre con i falchi antincendio».