Ex sede Asl di via Tiratore, dopo due aste deserte parte la dismissione a trattativa privata

Parte la dismissione a trattativa privata per l’ex sede Asl ad Atripalda. Il grande edificio di via Tiratore, che si affaccia sul corso del fiume Sabato, che per decenni ha ospitato gli uffici e gli ambulatori del Distretto Sanitario locale dell’Asl Av2, dopo due aste andate deserte, torna sul mercato.

L’Istituto Nazionale di Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro (Inail), proprietaria dell’immobile, ha da tempo messo sul mercato l’edificio nell’ambito di un più ampio piano di alienazione, giunto ora ad un importo di 2 milioni e 550mila euro. Ben 27mila metri quadrati al costo di 94 euro al metro cubo. Due le aste che sono già andate deserte. Si partiva nella prima vendita da un prezzo di 3 milioni di euro, poi è arrivato un ribasso del 15% dell’importo.

«Dopo le due aste andate deserte ora l’immobile può essere dismesso a trattativa privata. C’è la possibilità di formulare un’offerta, fondamentalmente poiché l’offerta non è stata rideterminata ma si potrebbe procedere ad un’offerta minore – spiega il dottore Pasquale Anzalone consulente di aste immobiliari – C’è una società di Napoli interessata a visionare l’immobile che punta a mettere a reddito strutture immobiliari. Però fino a questo momento non c’è una trattativa privata in corso».