Giro d’Italia, in Comune costituito il “Comitato di Tappa Galante Colucci”

A tre mesi dall’arrivo del Giro d’Italia si insedia il “Comitato Tappa Galante Colucci” ad Atripalda. L’Irpinia, che vedrà l’arrivo al Laceno della Quarta Tappa del 9 maggio e la partenza della carovana rosa il giorno dopo da Atripalda nella Quinta Tappa del 10 maggio con arrivo a Salerno, è in fermento.

E ieri sera in Comune è stato costituito il “Comitato Tappa Galante Colucci Giro d’Italia 2023” «abbiamo così sintetizzato le più nobili funzioni del Comitato tappa nella persona e nella memoria del professore Galante Colucci perché era uno storico che ha valorizzato attraverso le sue ricerche e pubblicazioni la cultura, la storia e le tradizioni di Atripalda – illustra il sindaco Paolo Spagnuolo -. Che questo poi è lo scopo dell’organizzazione delle manifestazioni in occasione del Giro per quanto riguarda Atripalda. Colucci è stato anche un grande appassionato di ciclismo, che ha praticato a livello amatoriale. E quindi è la sintesi del rapporto tra sport, cultura e le tradizioni di una determinata terra. Per noi è la prima occasione di ricordare una persona non di origini atripaldesi, e questo ci fa ancora più piacere, perché sottolinea quanto sia accogliente la nostra comunità e soprattutto quanto sia importante l’appeal culturale della città. Perché chi ha particolare sensibilità per la cultura viene poi travolto, come nel caso del compianto professore Colucci, dalla passione per le tradizioni e la storia di Atripalda».

Un comitato che partorirà una serie di idee per il Giro d’Italia che porterà sul tavolo provinciale «dove la Provincia sta lavorando benissimo creando un comitato più ampio che coinvolgerà non solo i comuni di arrivo e partenza ma l’intera provincia – prosegue Spagnuolo -. Il Giro non è la consumazione di una tappa sul proprio territorio che porterà migliaia di persone sul posto e milioni di persone che in video guarderanno Atripalda. E già lo stanno facendo con la domus romana illuminata di rosa e pubblicizzata da Rcs Sport sulle varie piattaforme. E vedere la nostra domus insieme alla Fontana di Trevi e alle 3 cime di Lavaredo fa un certo effetto ed è motivo di soddisfazione». Si lavorerà a mettere sù un cartellone di eventi «che toccheranno l’aspetto sportivo ma anche quello sociale e soprattutto l’aspetto culturale con la valorizzazione del nostro patrimonio. E su questa strada proseguiremo».

C’è già il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio, sportive e ciclistiche. Ecco la composizione del Comitato Tappa:

 Sindaco p.t., quale Presidente

 Assessore allo Sport e Salute

 Assessore al Commercio ed Eventi

 Responsabile Settore Polizia Municipale

 Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

 Coordinatore Regionale Ciclismo UISP Regione Campania.

 Rappresentante e N. 2 Referenti soci dell’Associazione Circolo Amatori della Bici

 Rappresentante e N. 2 Referenti soci dell’Associazione Eco Evolution Bike

 Rappresentante e N. 2 Referenti soci A.S. Civitas

 Presidente dell’Associazione Pro Loco.

 Delegato provinciale CONI Avellino.