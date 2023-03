Spunta un cartello sul platano di piazza Giovanni XXIII a rischio abbattimento

Un cartello affisso sul platano di piazza Giovanni XXIII per fermarne il temuto abbattimento.

«Non posso parlare, ma non voglio morire. Devo ancora aiutare i bimbi a respirare» è l’incipit della lunga frase che punta ad aprire il cuore e ad impedire l’abbattimento.

L’albero incriminato ricade nella zona in cui è in corso da circa oltre un mese la fase sperimentale legata all’apertura al transito veicolare, in un solo senso di marcia, del ponticello che collega via Santi Sabino e Romolo con Piazza Giovanni XXIII. E si teme che venga abbattuto per fare spazio a qualche ulteriore posto auto.

Da giorni proprio gli interventi sul verde sono al centro di proteste e denuncia come quella di giorni fa dell’ex sindaco Geppino Spagnuolo.

Ma l’amministrazione con il vicesindaco Domenico Landi chiarisce «abbiamo dato l’incarico all’agronomo Gennarelli per tutte le alberature importanti presenti sul territorio perché a fronte del maltempo e dopo la caduta di alcuni alberi come a via Orto dei Preti e nel parcheggio del Famila dove è stata schiacciata un’auto, abbiamo deciso di fare una verifica strutturale delle alberature. In virtù di quello che scriverà l’agronomo ci renderemo conto. Ma qualcuno si è reso conto che l’agronomo ha segnato con delle x delle piante di cui sapremo all’esito della verifica che cosa significa».

Dopo la fase sperimentale in piazza Giovanni XXIII l’intenzione dell’Amministrazione è di procederà al ripristino del manto stradale e alla riqualificazione dello spazio urbano di con l’eliminazione delta la ringhiera prospicente su via Circumvallazione, arrugginita. Qui sarà creato un marciapiede verso il platano al centro della protesta e in modo da evitare alle auto su via Circumvallazione di parcheggiare tra gli alberi ma anche di aumentare la visibilità della strada per chi si immette sulla rotatoria in uscita dal parcheggio. La zona sarà abbellita con fioriere e ci sarà la canalizzazione delle acque piovane che creano problemi nella piazza con pantani.