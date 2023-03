Lo stemma del Comune non ha il decreto di ufficializzazione e l’Amministrazione punta a sanare la situazione

Lo stemma del Comune di Atripalda non risponde alle caratteristiche tecniche richieste dall’Araldica di Stato per avere il decreto di ufficializzazione. E poi ce ne sono ben sette diversi che circolano. Stessa cosa per il gonfalone di Palazzo di città. E l’amministrazione Spagnuolo «avendo verificato su internet e negli atti del comune» le divergenze è pronta ad agire per procedere alla regolamentazione attraverso la registrazione sanando la situazione.

Oggi articolo su Il Mattino edizione di Avellino