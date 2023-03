Fondi per l’efficientamento energetico per la scuola “Mazzetti”

L’amministrazione Spagnuolo si aggiudica il terzo intervento di efficientamento energetico in tre mesi. Dopo la scuola “De Amicis” e i lavori che dovranno partire alla biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”, arrivano 205.509, 00 euro per la scuola “Mazzetti” presso la sede di via Pianodardine.

Fondi ottenuti rispondendo all’avviso del Ministero della Transizione Ecologica.

«Siamo molto felici di aver preso anche il terzo finanziamento sull’efficientamento energetico per l’attuale plesso della Mazzetti in via Pianodardine – commenta l’assessore all’Istruzione Lello Labate -. Ci sarà la sostituzione degli attuali infissi nonché un’operazione di relamping di tutte le aule. A disposizione ci sono quasi 200mila euro ed entro l’avvio del nuovo anno scolastico ci sarà un nuovo look dell’attuale Mazzetti arricchito anche dall’installazione della pensilina all’uscita».

Prima della Mazzetti a incassare i fondi è stata la scuola primaria “E. De Amicis” di via Roma che beneficerà di un finanziamento di 224.167,07 euro grazie al quale sarà possibile effettuare un fondamentale intervento di efficientamento energetico che include l’installazione di pannelli fotovoltaici ed un’operazione di relamping.

L’altro finanziamento, per un importo complessivo di 251.734,68 euro, interesserà la biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” ubicata nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”. Anche in questo caso si procederà all’efficientamento energetico dell’immobile a partire dalla sostituzione degli infissi e dall’installazione di pannelli fotovoltaici nonché di una nuova caldaia.