Canile di Atripalda, dopo l’ispezione dei Nas e i controlli dell’Asl il Comune rimuove le criticità

«Siamo subito intervenuti dopo l’ispezione dei Nas e quella dell’Asl per rimuovere le criticità evidenziate al canile municipale». A parlare è Andrea Montuori, capogruppo di maggioranza e delegato alla tutela degli animali e del canile di contrada Valleverde dopo l’operazione effettuata dai Carabinieri dei Nas a fine gennaio scorso, quando di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato una intensa attività di controllo, che ha interessato l’intero territorio nazionale, nei canili pubblici e privati, al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli “amici a quattro zampe”. Le criticità emerse riguardavano l’ambulatorio veterinario.

La struttura comunale di 1500 mq. ospita oltre 100 cani. A prendersi cura di loro i volontari dell’Aipa (Associazione Italiana Protezione Animale), sezione di Atripalda, sotto la direzione del Servizio Veterinario dell’Asl di Atripalda. L’associazione gestisce il canile municipale di contrada Valleverde tra mille difficoltà e carenze di risorse economiche.

Più volte i volontari hanno dovuto fronteggiare grandi difficoltà facendo salti mortali per assistere i cani. Non sono mancati gli appelli. Una situazione spesso drammatica perché sono centinaia i cani da sfamare e assistere ogni giorno con medicinali da comprare, veterinario da pagare e materiali necessari per la pulizia e manutenzione della struttura.

«L’ispezione dei Nas, avvenuta in tutte le strutture provinciali e successivamente quella dell’Asl presso la struttura di contrada Valleverde ha evidenziato alcune criticità – chiarisce Montuori -, a partire dalla necessità di adeguare la stessa alle disposizioni richiamate nella Legge regionale dell’11 aprile 2019. Per questo motivo, il Comune si è subito attivato per stipulare un contratto con la ditta S.A.I.T per il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro ectoparassiti nonché per la disinfestazione adulticida e disinfezione».

Inoltre il Comune del Sabato ha stipulato un contratto con la ditta “Pezzolla Ambiente” per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

«Abbiamo sanato altre criticità, in primis quella legata all’ambulatorio. A riguardo, abbiamo dotato uno dei locali del canile di scrivania, sedie e armadio nonché di un frigorifero. Sempre nell’ambulatorio è stato montato un lavabo che consentirà la produzione di acqua calda. Infine è stata acquistata altra strumentazione medica che arriverà a breve e consentirà al direttore sanitario di lavorare al meglio per garantire ai nostri amici a quattro zampe il benessere che meritano» conclude Montuori.