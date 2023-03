Spostati tre alberi di lecci in piazza Umberto. Foto

Spostati tre alberi di lecci in piazza Umberto adiacenti al cantiere in corso per la sistemazione della fontana artistica di piazza Umberto I e del monumento ai Caduti.

Sono due vicino alla fontana e poi uno vicino alla cabina dell’Enel. «Sono stati spostati perché le radici rischiano di danneggiare le nuove pompe idrauliche e la botola d’ingresso al vano sottostante la fontana» ha più volte spiegato il vicesindaco Mimmo Landi.

Ad effettuare l’intervento, per un importo di quasi 9 mila euro, la ditta “Romano Antonio” che ha già provveduto alle operazioni di potatura dei lecci e che ora dovrà procedere allo spostamento dei tre esemplari con la loro messa a dimora in una nuova area già rizzollata e trattata con fertilizzanti e terreno idoneo.