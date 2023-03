Via Atripalda, dopo le proteste arriva il rifacimento dell’asfalto. Foto

“Via Atripalda” si è rifatta il look in vista del passaggio del Giro d’Italia. La trafficata arteria che collega Atripalda alla stazione di Avellino, più volte al centro di denunce per la pericolosità del manto d’asfalto, era finita anche nel mirino dei tecnici di Rcs Sport che durante un sopralluogo su strada avevano evidenziato la pericolosità del tratto viario.

Dalla città di Atripalda infatti ci sarà la partenza della Quinta Tappa il 10 maggio 2023 (Atripalda-Salerno 172 km).

E grazie ai fondi stanziati dal presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha preso il via il rifacimento del manto d’asfalto.

Buonopane proprio da Palazzo di città sabato scorso aveva assicurato l’impegno di Palazzo Caracciolo «di rimettere a posto le strade e siamo ad oggi ad una previsione di circa un milione e mezzo perché il Giro attraverserà molti comuni della provincia».

E così la ditta incaricata ha eseguito l’intervento.

La strada, di competenza provinciale, rappresentava un pericolo per migliaia di automobilisti che la transitano quotidianamente, costretti e fare veri e propri slalom tra buche, asfalto deteriorato e rattoppi di bitume che creavano pericolosi dislivelli non solo per le auto ma anche per i motocicli.

Un tratto di strada reso ancora più pericoloso dalla presenza della piccola galleria che conduce alla stazione ferroviaria di Avellino. Stretta, bassa e scarsamente illuminata la galleria obbliga i camion più grandi a dover fare dietrofront per l’impossibilità di transitarvi. Complicato attraversarla in auto anche quando sulla corsia opposta di marcia sopraggiunge un bus o un pullman di linea. La curva di accesso alla galleria è stata più volte teatro di pericolosi incidenti frontali tra auto.

Durante le forti piogge inoltre la galleria si allaga per l’acqua piovana che non riesce a defluire dalla parte opposta in territorio atripaldese. Anni fa l’acqua piovana arrivò fino ad oltre mezzo metro ed una macchina in transito rimase bloccata nel fango con l’abitacolo completamente allagato. A metterlo in salvo furono i poliziotti dell’Ufficio volanti della Questura di Avellino, che allertati dalla Sala operativa, tempestivamente intervennero sul posto per prestare soccorso anche ad altri due ignari automobilisti ingoiati con le loro auto dal pantano.