Arrivano le modifiche al software dei parcometri per la sosta a pagamento in centro

Arrivano le modifiche al software dei parcometri per la nuova sosta a pagamento in centro decisa poche settimane fa dalla Giunta Spagnuolo.

Per le operazioni di adeguamento del software delle colonnine installate sul territorio comunale da parte della società “Park it Srl” di Perugia, con determina di settore, il responsabile del III Settore di Palazzo di città, Area Vigilanza e Comando polizia municipale, comandante Domenico Giannetta, ha stanziato la somma di 610 euro.

Sempre a favore della stessa società, per consentire lo smontaggio e il successivo rimontaggio di 20 sensori di rilevazione dei posti auto lungo via Santi Sabino e Romolo, interessata nel mese di gennaio scorso dal rifacimento dell’asfalto per consentire l’apertura al transito veicolare in un solo senso di marcia del ponticello che la collega con piazza Giovanni XXIII, con una seconda determina dello stesso Settore del Comune, sono stati stanziati altri 2.513,12 euro oltre iva.

La nuova delibera approvata dalla giunta del sindaco Paolo Spagnuolo, che ha accolto in parte le istanze di cittadini e commercianti, prevede che non si pagherà più la sosta nelle strisce blu nei giorni festivi. Niente ticket anche durante la pausa pranzo dalle ore 13 alle ore 16. Inoltre sarà concesso a medici e pediatri di usufruire della convenzione così come per i residenti in tutte le zone.

Resta invece confermata l’abolizione del primo quarto d’ora di sosta gratuito e la nuova tariffa di un euro per ora di sosta con importo minimo di 0,50 centesimi.

Tutti i residenti rientranti nelle quattro zone in cui sono suddivise le aree a pagamento potranno sottoscrivere una convenzione annuale al costo di 60 euro. Agevolazioni anche per i titolari delle attività economiche e collaboratori che potranno sottoscrivere un abbonamento annuo di 240 euro. Il personale docente e non in servizio presso gli istituti scolastici cittadini può sottoscrivere una convenzione di 45 euro annuale mentre l’abbonamento per il personale dipendente degli uffici pubblici e postali costa 120 euro all’anno. La convenzione notturna, dalle 21 alle ore 9 presso il parcheggio della villa Comunale “Don Peppe Diana” è al costo mensile di 40 euro. Le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa potranno usufruire in maniera gratuita delle strisce blu.