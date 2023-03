Apre il cantiere di riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII

Partiti i lavori di riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII. A quasi tre mesi dall’apertura al transito veicolare, in un solo senso di marcia, del ponticello che collega via Santi Sabino e Romolo con Piazza Giovanni XXIII, si è conclusa la fase sperimentale ed ha aperto il cantiere per il ripristino del manto stradale e la riqualificazione dello spazio urbano come annunciato dal sindaco Paolo Spagnuolo.

Gli operai della ditta incaricata procederanno ad eliminare la ringhiera prospicente su via Circumvallazione, ormai arrugginita. Qui sarà creato un marciapiede in modo da evitare alle auto su via Circumvallazione di parcheggiare tra gli alberi ma anche di aumentare la visibilità della strada per chi si immette sulla rotatoria in uscita dal parcheggio della piazza.

La zona sarà abbellita inoltre con fioriere e ci sarà la canalizzazione delle acque piovane che in passato hanno creato non pochi problemi nella piazza con pantani di acqua piovana.