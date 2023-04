Doppia tappa ad Atripalda domani per il ciclista Claudio Chiappucci

Un doppio appuntamento è previsto per domani, nell’ambito del cartellone degli eventi programmati in vista della partenza da Atripalda della quinta tappa della centoseiesima edizione del giro d’Italia prevista per il prossimo 10 maggio. Alle 9.30 presso il Liceo Scientifico Statale “V. De Caprariis”, alla presenza di docenti e studenti, ci sarà la proiezione del film “Stessi battiti” la cui trama narra di un giovane che a 17 anni sognava di diventare un ciclista professionista. Quando sembrava tutto compromesso arriva in suo soccorso il campione Claudio Chiappucci per aiutarlo negli ultimi giorni di allenamento prima di affrontare una gara. A parlarne, domani, saranno il regista del film Roberto Gasparro e il ciclista Chiappucci, a moderare il dibattito la giornalista atripaldese Antonella Silvestri. Nel pomeriggio alle ore 17, il“diablo” Chiappucci incontrerà gli appassionati di ciclismo presso la sala consiliare di Palazzo di Città, e racconterà delle sue partecipazioni che lo hanno visto protagonista, alle diverse edizioni del Giro d’Italia a cavallo tra gli anni ottanta e novanta. Sarà l’occasione per scoprire qualche inedito aneddoto della corsa rosa, che a breve porterà la città di Atripalda alla ribalta nazionale.