“Corri Abellinum”, seicento podisti in corsa ieri lungo le strade di Atripalda

Seicento pettorali per la prima edizione di “Corri Abellinum” con riflettori sull’autismo. La gara è stata organizzata dal Comune e dalla società podistica “Avellino Runner” nell’ambito degli eventi in vista della partenza di tappa del Giro d’Italia il prossimo 10 maggio, Start in piazza Umberto 1°. La manifestazione podistica sulla distanza di Km 9,900 con percorso veloce e pianeggiante, ha visto giungere al traguardo 559 runners. A vincere la gara maschile l’atleta Gilio Iannone della Carmas Camaldonese con il tempo di 33’58”.

«L’importanza dello sport e dei valori che trasmette come volano dell’economia e del turismo sportivo, della cultura e del sociale» hanno ribadito il sindaco Paolo Spagnuolo e l’assessore allo Sport Antonio Guancia.

Un momento di sport in cui l’Amministrazione insieme all’associazione “Il sogno di Ari” e alla cooperativa “Araba Fenice” hanno accesso i riflettori sulla Giornata mondiale della consapevolezza e sull’autismo. Bambini e ragazzi, accompagnati dalle rispettive famiglie, hanno preso parte alla passeggiata di 2 km nell’ambito della “Family run”, che ha preceduto la gara agonistica.

«Lo scopo è di evidenziare, ancora una volta, il legame tra autismo e sport – dichiara l’assessore alle politiche sociali Fabiola Scioscia – che favorisce certamente sia l’inclusione sociale che la qualità di vita. Si tratta di un percorso che come amministrazione comunale abbiamo avviato fin dall’insediamento, ad esempio con l’affidamento gratuito della palestra comunale all’associazione “Il sogno di Ari”. Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce».

«Oggi si accendono i riflettori sull’autismo, ma si tratta di una tappa di partenza – dichiarano Roberto Ronga e Annarita Limone, presidente e vicepresidente dell’associazione – visto che questi bambini e ragazzi devono essere circondati dall’amore e sensibilità dell’intera comunità tutti i giorni dell’anno».