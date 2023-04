Prima sessione della Ricognizione canonica del corpo di Sant’Ippolisto martire e dei fanciulli Crescenzo e Ireneo. Foto

Prima sessione della Ricognizione canonica del corpo di Sant’Ippolisto martire e dei fanciulli Crescenzo e Ireneo. Continueranno anche nei giorni di Lunedì e Martedì le analisi dei resti dei Santi Martiri di Abellinum conservati nello Specus Martyrum della chiesa di Sant’Ippolisto in Atripalda. Prima sessione della Ricognizione canonica del corpo di Sant’Ippolisto martire e dei fanciulli Crescenzo e Ireneo. Continueranno anche nei giorni di Lunedì e Martedì le analisi dei resti dei Santi Martiri di Abellinum conservati nello Specus Martyrum della chiesa di Sant’Ippolisto in Atripalda.

La squadra di esperti è composta dai Medici Legali Carmen Sementa, Francesco La Sala e Alessandro Santurro, dal dentista Sergio Brogna e dall’antropologa e odontologa forense Chantal Milani affiancata dalla bioarcheologa Francesca Motta esperta in archeologia cristiana.

“Nonostante il tempo ristretto e i resti frammentati – rivela la dottoressa Milani che, oltre ai numerosissimi casi giudiziari ha già lavorato su diversi Santi fra cui San Giovanni Vincenzo, San Mercuriale e su personaggi storici fra cui Dante e Raffaello – il lavoro di questi giorni si concentrerà su San Ippolisto e sui quattro martiri bambini fra cui Crescenzo, Ireneo. Un’analisi preliminare ha già confermato che le ossa del cranio di adulto attribuite al Santo presentano caratteristiche maschili. E nella commistione vi sono anche ossa di individui non adulti. Non è un dato così scontato in questo genere di contesti. Le ossa ci racconteranno qualcosa di loro, perché come spesso accade la morte racconta la vita e ne onora la memoria.”

I dati preliminari, quindi, sembrano confermare parte dei dati documentali. Gli esperti procederanno nello stimare sesso ed età degli individui e l’epoca della morte. I dati preliminari, quindi, sembrano confermare parte dei dati documentali. Gli esperti procederanno nello stimare sesso ed età degli individui e l’epoca della morte.