Corteo, alzabandiera e deposizione della corona al Monumento ai Caduti di Atripalda per celebrare la Festa della Liberazione. Foto

Corteo, alzabandiera e deposizione della corona al Monumento ai Caduti ieri mattina per celebrare la Festa della Liberazione del 25 aprile.

Da piazza Municipio, nell’area antistante il Comune, ha preso il via il corteo, organizzato dall’Amministrazione comunale, che ha attraversato le principali strade della città.

Con gli ex combattenti in testa le Istituzioni, le autorità militari, civili e religiose hanno poi proseguito verso il Monumento ai Caduti in piazza Umberto I.

Qui il sindaco Paolo Spagnuolo ha deposto una corona di alloro e tenuto un discorso rimarcando i valori della Liberazione. La cerimonia si è conclusa dopo benedizione da parte dei parroci Don Ranieri e Don Luca e l’alzabandiera del tricolore.

L’occasione per “inaugurare” la riqualificazione dell’area con l’ampliamento dello spazio dinanzi al Monumento.