Convegno al “Cfs Avellino” di Atripalda con l’assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli

Nell’ambito della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, prevista per il 28 aprile 2023, il CFS Avellino ha organizzato un convegno per promuovere il rafforzamento della cultura della sicurezza in ambito lavorativo. Ogni anno si susseguono allarmanti report dell’INAIL che fotografano una complessiva inadeguatezza dell’impianto organizzativo posto a tutela della salute dei lavoratori. Sono oltre 1200 i morti sul lavoro ogni anno e, insieme ai tanti feriti, appare preoccupante anche il numero delle malattie professionali denunciate dai lavoratori.

Ne discuteremo in un convegno al CFS Avellino, dove conosceremo i dati aggiornati della provincia di Avellino e della Regione Campania, illustrati dalla dottoressa Adele Pomponio, direttore vicario dell’INAIL Campania. La relazione dell’avv. Lorenzo Fantini, già dirigente al Ministero del Lavoro e responsabile delle Divisioni Salute e Sicurezza, toccherà il tema delle responsabilità per i mancati adempimenti in ambito edilizio.

Il direttore del CFS Avellino Giovanni Solimene presenterà il nuovo sistema digitale per la registrazione delle attività di Addestramento dei lavoratori edili, che garantirà alle imprese edili un valido supporto, per la gestione e rendicontazione dell’addestramento specifico realizzato direttamente in cantiere.

Le relazioni saranno precedute dai saluti introduttivi del Presidente del CFS Avellino Edoardo De Vito, cui seguiranno i saluti dei presidenti degli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri, rispettivamente Erminio Petecca, Giovanni Acerra e Antonio Santosuosso. Le conclusioni sono affidate all’Assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli.