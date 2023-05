Domani ad Atripalda anteprima del Giro d’Italia con la “Carovana Party”

Oramai è febbre rosa. A 48 ore dalla partenza della V tappa del Giro d’Italia, Atripalda sarà teatro di una superba anteprima. Martedì 9 maggio la carovana del Giro arriverà per la terza volta (dopo il 2015 e il 2016) nella nostra Città. Dalle ore 19 il carosello di auto e mezzi pubblicitari, sfilerà per le strade di Atripalda. Alle 20 in via Aldo Moro si terrà il Carovana party. Tra le 21 tappe previste per il giro 2023, solo in 5 città si terrà questo emozionante spettacolo: Atripalda c’è!!!