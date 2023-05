Stasera si inaugura la passerella ciclopedonale sul fiume Sabato

Taglio del nastro questa sera per la passerella pedonale sul fiume Sabato. Si sono conclusi i lavori alla struttura metallica che collega le due sponde del corso d’acqua che attraversa la città e questa sera alle ore 19, ci sarà l’apertura ufficiale.

Il ponticello di tipo strallato, con sei cavi in acciaio e struttura portante in cemento armato, largo 2,5 metri e lungo circa 10 metri, consentirà il transito ai pedoni e alle biciclette da una parte all’altra del fiume, da via Gramsci a parco Rubicondo. L’attraversamento è stata realizzato dalla ditta “L.R. Legno Srl” rappresentata dall’imprenditore Ugo Felice Antonio Rubicondo così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta nel 2013 con il Comune del Sabato.