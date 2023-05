Un’area fitness outdoor per riqualificare il campetto abbandonato di via Tiratore

Sarà riqualificato il campetto sportivo abbandonato di via Tiratore che diventerà un’area fitness outdoor. A deciderlo la giunta del sindaco Spagnuolo che ha destinato la somma di 45.751,00 euro alla struttura sportiva di quartiere da anni degradata.Il campetto è da tempo impraticabile per i tanti giovani del quartiere «Effettueremo una riqualificazione – dichira l’assessore allo Sport Antonio Guancia -. Dapprima sarà ripulita l’area e poi sarà installata una palestra fitness outdoor, un’area per fare attività fisica all’aperto».