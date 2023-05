Giro d’Italia, la pioggia non ferma l’entusiamo per la partenza della Carovana Rosa da Atripalda. FOTO

La pioggia non ferma l’entusiamo per la partenza della Carovana Rosa da Atripalda.

La città, vestita di rosa da giorni, ha abbracciato e incoraggiato il gruppo della 106° edizione partito alle 12.40 da piazza Umberto, con lo start dato con una bandierina rosa dal sindaco Paolo Spagnuolo insieme al presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane.

Lunghe file dinanzi agli stand degli sponsor che hanno distribuito gadget a grandi e piccini. Dalla piazza e lungo via Roma e via Appia tante in attesa, ombrelli alla mano, per il passaggio della Carovana tra tantissimi bambini che, approfittando della chiusura delle scuole, hanno indossato maglietta e cappellino rosa. In strada anche i baby vigili in divisa.