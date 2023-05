Stasera al via la XIV edizione del “Memorial Simone Casillo”

Prenderà il via stasera la XIV edizione del memorial “Simone Casillo”, il torneo di calcio a 5 in ricordo del militare atripaldese morto nel giugno del 2006 per un linfoma a soli 23 anni e a cui è intitolato il Centro Sportivo Polifunzionale.

Anche quest’anno il memorial sarà preceduto da una Santa Messsa. Poi il calcio d’inizio al torneo che vedrà sfidarsi tante squadre.

L’appuntamento è alle ore 20.00, presso il Centro Polifunzionale di contrada Santissimo, a lui intitolato.