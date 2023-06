Concorso nazionale “Paesaggio in movimento”: premiate tre alunne del liceo atripaldese

Concorso nazionale “Paesaggio in Movimento”: sono state premiate tre alunne del Liceo De Caprariis: Felicia Ambrosone, Giella Micaela e Fabiana Picariello. Un concorso nazionale organizzato dal Fai.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Settore Scuola Educazione del FAI si sono rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Il FAI, con il concorso Paesaggio in movimento, ha spinto le scuole a scegliere un paesaggio, indagare com’era in passato e com’è oggi, per pensare ad un suo sviluppo futuro in chiave sostenibile.

I vincitori riceveranno direttamente a scuola del materiale didattico come riconoscimento del loro lavoro svolto.