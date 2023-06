Atripalda in festa per Sant’Antonio di Padova: il programma religioso e civile. Domani sera concerto di Gigione

Dopo l’Alzata del Pannetto Atripalda oggi celebra Sant’Antonio di Padova. Ricco il programma religioso e civile per un appuntamento consolidato promosso dal Comitato festa della Chiesa di Sant’Ippolisto Martire. Un culto molto sentito dalla comunità atripaldase che vive questo giorno di festa con grande partecipazione prendendo parte alla concelebrazione eucaristica prima, e alla processione poi. Dalle ore 18.30 di oggi 13 giugno, infatti si terrà la messa presso la chiesa madre, a seguire la statua del Santo sarà portata in processione per le strade della città.

Per quanto riguarda il programma civile, che ha preso il via ieri sera e che si articolerà tra oggi 13 e domani 14 giugno.

Il grande protagonista sarà il concerto di Gigione, che intratterrà il pubblico domani sera in piazza Umberto I a partire dalle ore 21:30.

Stasera, invece, alle 22.00 in piazza Umberto concerto di musica lirico sinfonica della banda “Città di Fisciano”.