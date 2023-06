Terza edizione di ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ domenica nel Parco delle Acacie di Atripalda

Il ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ è un evento commemorativo che nasce da un gruppo di ragazzi che hanno visto troppe persone andare via prima del tempo, consapevoli di non essere gli unici e soprattutto desiderosi di non voler dimenticare a nessun costo questi amici e parenti, mettono sù questo evento coinvolgendo chiunque voglia.

Condivisione, Divertimento, Memoria e Sostegno sono i pilastri centrali dell’evento, che infatti è a scopo benefico: l’incasso della giornata sarà devoluto in beneficenza come gli anni precedenti!

La prima edizione ha luogo al ‘’Giardino dello sport’’ intima e solidale; il sostegno sin da subito è palese, Atripalda si fa sentire, la giornata è stata un successo: sorrisi, collaborazione, speranza e una giusta dose di malinconia, la stessa che accompagna tutti i coinvolti della manifestazione, che appunto hanno vissuto lo stesso dolore, ed è proprio spinti da questa, che dopo qualche anno di stallo, causa covid, arriva la seconda edizione!

Nel 2022 il Dedicato si sposta nel Parco delle Acacie, patrocinato dal comune di Atripalda, ma soprattutto supportati ancora una volta dalla comunità Atripaldese, le famiglie di tutti i protagonisti della giornata, gli amici, le attività locali che non perdono l’occasione di donare materiali e tempo per la riuscita della giornata, la collaborazione tra associazioni, alle spalle di tutta l’organizzazione c’è una forza lavoro non indifferente;

La terza edizione del Dedicato avrà luogo ancora una volta al Parco delle Acacie, ancora una volta si tratterà di grandi collaborazioni e solidarietà, perché senza gli uni con gli altri sarebbe stato impossibile! La prima parte della giornata, come gli anni precedenti, sarà dedicata al torneo amatoriale di ‘’street volley’’; si sfideranno le squadre (obbligatoriamente commemorative) su più campi, nel mentre ci sarà musica, ristoro, intrattenimento e animazione per i più piccoli, la Santa Messa e in fine le premiazioni del torneo!

Ospite speciale della serata, pensato per regalare qualche sorriso alle famiglie sarà ‘’Lello Musella’’ e successivamente si esibiranno i ‘’Molotov d’Irpinia’’!

La speranza è quella di non deludere le aspettative di nessuno! L’obiettivo come sempre è stato e come sempre sarà: Regalare una giornata indimenticabile a chiunque, commemorando persone indimenticabili, compiendo un gesto, quale la beneficenza, indimenticabile a sua volta per altri.