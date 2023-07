Rinnovata la convenzione per la valorizzazione di Abellinum.

Via libera al nuovo accordo di promozione del parco archeologico con la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DiSPaC dell’Università degli Studi di Salerno, il Comune del Sabato e la Direzione Regionale Musei. Un progetto di valorizzazione del parco nato tre anni fa. Un piano per la conoscenza, tutela e valorizzazione dell’antica domus romana che vede un lavoro di archivio e bibliografico, ricognizioni archeologiche e geo-morfologiche e nuove campagne di scavo.

«Si tratta di una nuova convenzione – illustra il consigliere delegato al Turismo, alla Cultura e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, Raffaele Barbarisi -. Certamente ha dei punti in comuni con la precedente ma è stata adeguata a quella che è la visione politica. All’’idea del parco urbano, dei musei in Dogana con l’eliminazione dei depositi, l’illuminazione notturna e il restauro conservativo. Ma soprattutto la possibilità di concorrere insieme sui bandi. E poi il fatto nuovo è che ha aderito alla convenzione anche la Direzione Regionale Musei che da dicembre scorso ha la competenza sul parco archeologico. Per cui gli attori da tre sono passati a quattro. La convenzione è stata rinnovata per altri tre anni e sono state previste una serie ulteriore di attività. Perciò è una forzatura dire che si tratta del rinnovo della convenzione precedente perché ci sono attività nuove all’interno e la seconda perché c’è l’adesione di un nuovo soggetto ed attore».