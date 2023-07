Slitta a metà luglio la riapertura della biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” per i lavori di efficientamento energetico. Foto

Slitta a metà luglio la riapertura della biblioteca comunale “Leopoldo Cassese”. Un rinvio dovuto ai lavori di efficientamento energetico in corso nell’edificio.

In un primo momento la riapertura al pubblico era stata prevista per fine giugno. Ma la ditta non è riuscita a concludere tutti gli interventi previsti per tempo nella la biblioteca ubicata nella villa comunale “Don Giuseppe Diana”. Per cui ora bisognerà attendere il 13 luglio, giorno in cui la Casa della Cultura dovrebbe riaprire le porte alla città.

Ecco la nota stampa del Comune:

“Proseguono quotidianamente i lavori di efficientamento energetico che stanno interessando la biblioteca c comunale “Leopoldo Cassese”. In particolare, dopo una serie di attività che non ha conosciuto sosta, nella giornata odierna si procederà alla sostituzione della vecchia poma di calore con una di nuova generazione: tra gli effetti positivi, la struttura finalmente beneficerà di adeguate condizioni di raffreddamento. Tuttavia, nonostante i lavori non si siano mai arrestati, il cronoprogramma stilato dalla ditta affidataria ha subito un ritardo: la biblioteca riaprirà agli studenti giovedì 13 luglio”.