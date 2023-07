Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 potenzia le iniziative per le persone sole e fragili

Il Consorzio A/5 ha avviato, per i mesi di luglio e agosto, un programma di iniziative volto a monitorare e prevenire situazioni di isolamento e di solitudine, soprattutto per le persone fragili, tra le quali gli anziani.

Sono previste, in particolare, misure di potenziamento per le persone fragili già in carico al servizio domiciliare, attraverso servizi di vigilanza basati sul telecontrolloed il telesoccorso.

In particolare, nel periodo estivo, in collaborazione con la Meridiana di Benevento, ente gestore del servizio domiciliare anziani e del telesoccorso/telecontrollo, sa rà attivo un Numero Verde – 800911460 al quale rivolgersiper avere suggerimenti, informazioni ed aiuto per il disbrigo di piccole commissioni e per la consegna gratuita a domicilio di farmaci e spesa a quegli utenti impossibilitati a raggiungere in maniera autonoma il proprio medico, la propria farmacia o il supermercato.

Tutte le amministrazioni locali dei comuni del Consorzio A5 sono state allertate allo scopo di segnalare, anche attraverso il Servizio Sociale Professionale, i nominativi di persone particolarmente bisognose di cura durante i mesi estivi anche se non risultano in carico ai servizi domiciliari, pubblicizzando, altresì, il numero verde attivo sull’Ambito A5.

“È importante prova a tenere alta l’attenzione verso le persone più fragili – dichiara Carmine De Blasio, direttore generale del Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda – in particolare nei periodi, come quello estivo, in cui più alta è la probabilità di restare soli senza la presenza di parenti o conoscenti. Invitiamo dunque tutti coloro che dovessero ritenere di poter avere bisogno di un supporto da parte dei nostri servizi di contattarci, sia attraverso il numero verde dedicato, che attraverso il Pronto Intervento Sociale che ormai – conclude – è diventato un servizio strutturato sul nostro territorio”.