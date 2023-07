Autovelox, affidata la difesa dell’Ente ad un nuovo avvocato esterno

Il Comune ingaggia un nuovo legale esterno per i ricorsi relativi alle multe da autovelox. All’avvocato avellinese Serena Violano, individuata dalla precedente amministrazione per il passato biennio e che ha concluso il proprio incarico a fine aprile scorso, succede ora il legale atripaldese Luca Penna scelto dalla Giunta del sindaco Paolo Spagnuolo, con determina del III Settore del 5 luglio scorso, a firma del Responsabile dell’Area Vigilanza, il comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta.

Avrà l’incarico per il prossimo triennio di rappresentanza e difesa legale di Palazzo di città nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale Civile per i ricorsi al Codice della Strada e alle violazioni amministrative nonché nei giudizi per danni da sinistri e per l’assistenza dell’Ente di piazza Municipio nelle procedure di negoziazione assistita correlate al contenzioso in tema di risarcimento dei danni.