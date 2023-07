L’Amministrazione punta sulla video sorveglianza per contrastare gli spiacevoli episodi di sversamenti illeciti dei rifiuti lungo il territorio comunale. Ok L’Amministrazione punta sulla video sorveglianza per contrastare gli spiacevoli episodi di sversamenti illeciti dei rifiuti lungo il territorio comunale. Ok

Sanzionati due trasgressori dalla Polizia municipale. “Recentemente, come avvenuto già in passato, sotto al cavalcavia in via Pianodardine sono state scaricate diverse buste di rifiuti – denuncia il sindaco Paolo Spagnuolo -. L’amministrazione comunale ha attenzionato questo luogo e predisposto, pertanto, l’installazione di una ulteriore telecamera, grazie alla quale la Polizia municipale ha provveduto a sanzionare due trasgressori. Questo tipo di attività proseguirà senza sosta al fine di perseguire l’obiettivo di identificare chi non ha rispetto della nostra città”