Rischiò di annegare intrappolato nell’auto in un sottopassaggio di Mercatello: settantenne atripaldese vince la causa contro il comune di Salerno

Il settantenne atripaldese Renato Venezia ha vinto la causa civile contro il comune di Salerno ed ha ottenuto un risarcimento danni di circa 3 mila euro. La notte del 7 ottobre 2018 l’atripaldese rischiò di annegare intrappolato nella propria autovettura nei pressi del sottopassaggio ferroviario a Mercatello di Salerno, completamente allagato a causa di un forte temporale. Il sig. Venezia, assistito dai legali di fiducia Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi, ha affrontato un processo di 5 anni per vedere finalmente riconosciuto il suo diritto al risarcimento dei danni materiali e morali patiti quella terribile notte. Il Giudice di Pace di Salerno dott.ssa Sessa De Prisco ha ritenuto infondate le difese prodotte in giudizio dall’ avvocato del Comune di Salerno il quale sostenevache l’atripaldese quella notte piovosa dovesse arrestare la marcia per la presenza di un semaforo collocato nei pressi del sottopassaggio, Invero, però, nel processo sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno dichiarato che il semaforo quella notte era spento. I legali De Vinco e Rotondi hanno dimostrato in giudizio che il Comune di Salerno era tenuto alla manutenzione ed alla custodia dil sottopassi ed avrebbe dovuto prevedere l’evento dannoso in quanto quel sabato la protezione civile aveva diramato una allerta meteo di colore giallo ed aveva raccomandato ai comuni di controllare e vigilare i sottopassi stradali per il pericolo di allagamenti.