Entra nel vivo la demolizione della scuola media “Raffaele Masi”. Foto

Entra nel vivo la demolizione della scuola media “Raffaele Masi” di via Pianodardine.

L’intervento di demolizione e ricostruzione, per un importo totale di 4.694.575,52 euro, fondi incassati dalla precedente amministrazione, prevede la realizzazione di un nuovo edificio pienamente rispondente ai moderni criteri antisismici e alle attuali richieste in termini di risparmio energetico e di fruibilità degli spazi.

«Più che i ritardi abbiamo voluto attendere che si concludesse l’anno scolastico in modo da non aver problemi con l’utenza scolastica – spiega l’assessore all’Istruzione Lello Labate -. Abbiamo avuto dei rallentamenti per lo spostamento dei cavi della Telecom. Oggi iniziamo la demolizione con un ricordo affettivo grande, perché in questo momento l’emozione è forte e ognuno di noi, che ha frequentato questo istituto, porterà con sé tanti ricordi. Però l’idea e la prospettiva di una scuola più moderna, sicura ed efficiente è altrettanto importante ed è il nostro dovere».

Il tempo di una settimana e del vecchio edificio scolastico non ci sarà più nessuna traccia. Dopo la rimozione delle macerie si preparerà l’area per dare il via allo scavo e alla costruzione della nuova scuola «sono previsti 21 mesi di lavoro anche se ufficialmente il cantiere ha preso il via a fine novembre scorso. La prospettiva è di concludere l’intervento quanto prima possibile per ridare all’utenza la nuova scuola Masi».