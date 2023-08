La giovane scout Benedetta Santillo ambasciatrice di Atripalda al World Jamboree in Corea Del Sud

Benedetta Santillo sarà ambasciatrice di Atripalda al World Jamboree che si terrà in Corea Del Sud.

La giovane scout prenderà parte dal primo agosto al raduno scout che va in scena ogni 4 anni e coinvolge circa 50mila ragazzi tra gli 11 e i 15 anni provenienti da tutto il mondo. Quest’anno l’evento si svolgerà a partire da martedì 1 agosto a sabato 12 agosto a Saemangeum, nel sud ovest della Corea del Sud.

«Sarà un’esperienza abbastanza forte che mi permetterà di conoscere persone, culture e realtà diverse – spiega Benedetta Santillo -. Le tematiche che tratteremo e che poi vorrei riportare qui sono quelle legate ai sogni, ciò che imparerò lì e la tecnologia, visto che questo sarà l’evento più tecnologico finora. Porterò con grande gioia il mio fazzelottone di Atripalda».

Orgoglioso il sindaco Paolo Spagnuolo: «siamo orgogliosi che la nostra concittadina Benedetta si prepara a vivere un’esperienza, sotto il profilo personale e umano, molto importante ma che coinvolgerà l’intera comunità atripaldese e non solo il gruppo scout perché sarà ambasciatrice dell’Italia e della nostra provincia. Benedetta li andrà con tante responsabilità, è il nostro orgoglio atripaldese tra i 1200 scout italiani che prenderanno parte. Porterà l’esperienza degli scout atripaldesi, e lo ricordo a me stesso, un’associazione diventata un’istituzione che ha coinvolto, formato ed educato tantissime generazioni. Perciò è anche l’occasione per fare un plauso agli scout e al modo in cui da decenni lavorano e danno un grandissimo contributo alla crescita del tessuto sociale della nostra città. I valori degli scout li conosciamo benissimo, valori che formano ragazzi e ragazze pronte poi a dare un contributo importante alla comunità in cui vivono. Per cui porterà questa sua esperienza prettamente atripaldese nel mondo, e di questo siamo orgogliosi e per questo abbiamo voluto come amministrazione rappresentare il nostro orgoglio. Ma anche come città e comunità farle i nostri auguri per un viaggio che per lei sia indimenticabile, e lo sarà sicuramente, che la faccia ulteriormente crescere e che faccia aggiungere ai valori, che i suoi capi scout negli anni le hanno già trasmesso, quelli che apprenderà attraverso questo scambio culturale che sarà sicuramente formativo. Quando ritornerà potrà consegnare ai suoi compagni scout tutto ciò che ha recepito in questa bella occasione. Auguri, buon viaggio e mi raccomando porta alto il nome di Atripalda».