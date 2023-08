Ordinanza di chiusura al traffico da lunedì 7 agosto per la demolizione “del Ponte delle Filande”

La Provincia di Avellino firma l’ordinanza di chiusura del traffico sulla Strada Provinciale 23 (SP23) in corrispondenza del “Ponte delle Filande”. Un provvedimento necessario per avviare i lavori di demolizione ricostruzione”. Il Presidente della Provincia, Rino Buonopane, ha sollecitato gli enti gestori dei sottoservizi ad accelerare i lavori di spostamento di cavi e condutture che hanno spesso rappresentato un ostacolo alla realizzazione di importanti progetti infrastrutturali. La richiesta del Presidente Buonopane rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione di una questione annosa che ha costretto i cittadini ad affrontare disagi e rallentamenti.

I lavori in questione prevedono la completa demolizione e ricostruzione del ponte, attraversante il torrente Fenestrelle, con conseguente interruzione totale del traffico sulla SP23. Per poter procedere senza soluzione di continuità alle operazioni di demolizione, si rende indispensabile la chiusura al transito di veicoli, pedoni ed animali della SP23 nell’area interessata dal cantiere, che segna il confine tra i Comuni di Avellino ed Atripalda.

La chiusura della SP23 sarà effettiva a partire da lunedì 7 agosto 2023 e perdurerà per un periodo stimato di 150 giorni naturali e consecutivi, terminando il 4 gennaio 2024. Durante questo periodo, sarà vietato il transito lungo la SP23 nel tratto compreso tra lo svincolo della Strada Statale 7 bis (altezza supermercato LIDL di Atripalda) e la ex Strada Statale 7 (località Pianodardine). Tuttavia, si garantirà l’accesso ai residenti, compresi gli abitanti della contrada Fellitto, che devono imboccare la strada intercomunale adiacente all’area di cantiere. Inoltre, sarà possibile accedere a coloro che debbono recarsi al lavoro o usufruire delle attività commerciali presenti lungo la citata viabilità, sempre evitando l’area del cantiere in corrispondenza del Ponte da demolire.