Il Comandante dei Vigili Domenico Giannetta lascia Palazzo di città per Sulmona

Il Comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta pronto a lasciare Atripalda per l’Abruzzo. Responsabile del Terzo Settore di Palazzo di città

sarà il nuovo comandante della Polizia locale di Sulmona. La decisione sarà ufficializzata in queste ore dopo un incontro che avrà con il sindaco della cittadina in provincia dell’Aquila. Ufficialità che attende anche il primo cittadino di Atripalda per procedere alla nomina di un nuovo comandante.

Giannetta ha infatti vinto il concorso per dirigente bandito dal comune abruzzese, avendo la meglio durante la prova orale su otto concorrenti. Alla prova scritta avevano partecipato ben 21 candidati.

Dovrebbe prendere servizio già a fine settembre.