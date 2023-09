Municipalizzata Atripalda, pubblicata la graduatoria definitiva per assumere i dieci ausiliari al traffico. Foto

Individuati i dieci ausiliari del traffico che per conto della Municipalizzata avranno il compito in città, per un anno, di controllare il pagamento dei ticket della sosta nelle strisce blu della città.

Finora il servizio di controllo era stato svolto da una cooperativa esterna al comune denominata “Oltre l’orizzonte”.

Dopo i colloqui di ieri mattina che si sono svolti presso la Sala Consiliare di Palazzo di città, nel tardo pomeriggio è stata pubblicata la graduatoria definita dei dieci vincitori che sono: Vittorio Picariello, Mauro Isernia, Annarita Panarella, Ciro Tarantino, Antonio Capaldo, Stefania Tullino, Massimo Lo Russo, Simona Naccarelli, Italia Di Sisto ed Enrico Nunziata.

I dodici candidati (quindici erano state le domande presentate di cui tre escluse) hanno dovuto sostenere una prova orale dinanzi alla commissione valutatrice composta dall’amministratore unico della società in house, l’avvocato Gianfranco Orsino, dal comandante della Polizia municipale Domenico Giannetta e dalla dottoressa Italia Katia Bocchino responsabile del VI settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane del Comune.

«Si è concluso il secondo step relativo al bando di selezione degli ausiliari al traffico e della sosta – spiega l’amministratore unico dell’Azienda Comunale Multiservizi di Atripalda, Gianfranco Orsino -. Nei prossimi giorni si provvederà all’assunzione a tempo determinato».

Oggi articolo su Il Mattino