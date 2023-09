IT-alert, primo test in Campania il 12 settembre

Il prossimo 12 settembre intorno alle ore 12:00 la regione Campania sarà coinvolta nel test di prova di ITalert, che entrerà in esercizio definitivo entro la fine del 2023.

IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Il 12 settembre verrà inviato, con un suono specifico per questa allerta, a tutta la popolazione campana questo SMS “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario.”

COSA FARE

Cliccare sul messaggio e compilare il questionario anonimo.

La tecnologia utilizzata è quella del “servizio cellbroadcast”, ossia una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata di brevi messaggi di testo prevista nelle attuali reti di telefonia cellulare. Il cellbroadcast funziona anche in casi di connessione limitata o in casi di saturazione della banda telefonica. Il servizio non funziona se il dispositivo è spento.

Per tutti gli approfondimenti è a disposizione il sito del sistema nazionale IT-alert a questo indirizzo https://www.it-alert.it/it/

Protezione Civile Regione Campania

Dipartimento Nazionale Protezione Civile