Festeggiamenti San Sabino: esposto nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire il Volto Santo. Foto

Nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono Sabino Vescovo è stato esposto ai fedeli, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, in una teca di vetro, il quadro originale raffigurante l’immagine del Volto Santo che non veniva mostrato alla città da oltre sessant’anni. Il sanguinamento dell’effige risalirebbe al 28 maggio del 1959, giorno del Corpus Domini.

Il quadro è stato custodito per decenni ina un cassaforte del Convento di Santa Maria delle Purità. Il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiellom ha accolto così la richiesta del parroco don Luca Monti di esporlo ai fedeli.