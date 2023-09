Festeggiamenti San Sabino, il vescovo di Avellino Arturo Aiello «ci aiuti in questi tempi difficili». Foto

«Ci affidiamo al Santo in questi tempi difficili. C’è bisogno di una torsione verso il passato come il discobolo». A parlare è il vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, durante l’omelia pronunciata in occasione dei Festeggiamenti di questa mattina in onore di San Sabino Vescovo, Patrono di Atripalda.

La messa è celebrata nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire. Una concelebraxione insieme ai due parroci della città, don Luca Monti e don Ranieri Picone.