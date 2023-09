Festeggiamenti San Sabino Vescovo, stamattina messa con il vescovo, nel pomeriggio processione del Patrono. Domani il concerto di Enzo Avitabile

Sarà Enzo Avitabile con i Bottari il protagonista del live in programma domani sera, domenica 17 settembre, in piazza Umberto per i Festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sabino Vescovo.

Il cantautore napoletano reduce da un tour di grande successo, proporrà i suoi brani di successo, portando nel centro della cittadina del Sabato le atmosfere della sua discografia, elegante e carica di suggestioni.

Con il Concerto di Enzo Avitabile entrano nel vivo i solenni Festeggiamenti ad Atripalda per il Santo Patrono Sabino Vescovo. Una tre giorni ricca di appuntamenti.

Per quanto riguarda il programma religioso io, oggi sabato 16 settembre presso la chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, alle ore 11.30 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Avellino Arturo Aiello.

Nel pomeriggio 18:30, solenne concelebrazione eucaristica preceduta dall’omaggio floreale da parte dell’Amministrazione.

A seguire solenne processione della statua del Santo Patrono Sabino per le principali strade della città, salutata dagli immancabili fuochi pirotecnici in via Serino.

Gli ingredienti principali del cartellone civile saranno invece la musica. Si è cominciati ieri sera con la musica di Vinyl Gianpy Dj.

Stasera in piazza, dopo la processione, concerto bandistico “Città di Grottolella” e a seguire si balla in piazza con la musica di “Palladino’s Group”. Domani sera gran finale con il concerto di Enzo Avitabile.