Zaino SOSpeso, l’iniziativa della Confraternita della Misericordia di Atripalda

L’avvio del nuovo anno scolastico si sa per le famiglie comporta grandi spese per l’acquisto di tutto il materiale occorrente. Contro il caro scuola e per non lasciare indietro nessuno soprattutto per quanto riguarda l’istruzione nasce l’iniziativa “Lo zaino SoSpeso” promossa dalla Confraternita della Misericordia di Atripalda e rivolta alle famiglie che hanno maggiori difficoltà.

L’obiettivo è raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni di avere sul proprio banco tutto quello che occorre. Si potranno così donare quadernoni, penne, matite, pennarelli, righelli, forbicine, pastelli, colla e altro materiale nuovo per andare a comporre gli astucci dei piccoli studenti.

La raccolta si concluderà il prossimo 20 settembre. Sarà possibile consegnare il materiale direttamente presso la sede della Misericordia, nel centro storico, in via Rapolla d ore : :. «Apriamo i nostri cuori e doniamo ai bambini in difficoltà l’occorrente per questo nuovo anno scolastico – spiega il presidente Vincenzo Aquino -. Con questa iniziativa si chiude un cerchio delle attività che poniamo in essere tutto l’anno come “A Natale regala un sorriso” e la distribuzione dei pacchi alimentari. Stando in contatto con famiglie notiamo che c’è una grande difficoltà economica e vogliamo che non ci siano differenze tra bambini. La scuola è importante per cui vogliamo supportare e alleviare le famiglie da queste spese». L’iniziativa, giunta al secondo anno, ha fatto registrare un buon riscontro nel 2022.